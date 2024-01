Varta Aktie News: Varta am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 19,15 EUR zu. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,04 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.746 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 30,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 58,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,00 EUR je Varta-Aktie an.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,29 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start leichter

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben