Varta Aktie News: Varta am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 0,770 EUR.

Um 11:41 Uhr rutschte die Varta-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 0,770 EUR ab. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,770 EUR nach. Bei 0,791 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 54.881 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei 17,805 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 95,675 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.02.2025 bei 0,746 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,117 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

