Varta Aktie News: Varta am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Varta 25,00 EUR

3,09% Charts

News

Analysen

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 24,71 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,06 EUR zu. Bei 24,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 23.231 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.04.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 21,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 14,40 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 26,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Varta am 26.04.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Varta.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Analysten sehen für Varta-Aktie schwarz

Varta beruft neuen Finanzchef mit Sanierungserfahrung - Varta-Aktie profitiert

Varta-Aktie schließt mit Gewinnen: Einigung mit Banken auf Umbaukonzept

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com