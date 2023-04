Varta Aktie News: Varta schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Varta 24,70 EUR

1,86% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 24,71 EUR zu. Bei 25,06 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.440 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei 92,66 EUR erreichte der Titel am 23.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,33 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 14,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 26,30 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Varta wird am 26.04.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Experten taxieren den Varta-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Analysten sehen für Varta-Aktie schwarz

Varta beruft neuen Finanzchef mit Sanierungserfahrung - Varta-Aktie profitiert

Varta-Aktie schließt mit Gewinnen: Einigung mit Banken auf Umbaukonzept

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com