Varta Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Varta

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 14,28 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 14,28 EUR. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,25 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,27 EUR. Bisher wurden heute 523 Varta-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 25,61 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,34 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 13,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Mit einem Kursverlust von 8,37 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,75 EUR an.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,295 EUR je Varta-Aktie.

