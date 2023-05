Varta Aktie News: Varta steigt am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Varta 20,19 EUR

Das Papier von Varta konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 20,39 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,55 EUR an. Bei 20,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 53.667 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.06.2022 bei 91,46 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 77,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 19,93 EUR fiel das Papier am 09.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,26 Prozent.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 25,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Varta am 15.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 09.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

