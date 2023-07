Varta Aktie News: Varta gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 19,82 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 19,82 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Varta-Aktie bei 19,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 66.210 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2022 auf bis zu 82,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 317,76 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,23 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,90 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 185,29 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 11.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 09.08.2024 präsentieren.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,634 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

