Varta Aktie News: Anleger greifen bei Varta am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 10,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 15:41 Uhr 1,0 Prozent. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,22 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 53.923 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 137,50 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,44 EUR. Dieser Wert wurde am 18.04.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,82 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,25 EUR für die Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,93 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215,06 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

