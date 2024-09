Varta Aktie News: Varta am Mittwochnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Varta zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 1,52 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 15:52 Uhr 2,8 Prozent. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 1,64 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,47 EUR. Bisher wurden heute 153.442 Varta-Aktien gehandelt.

Am 17.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.488,55 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,76 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 215,06 Mio. EUR gegenüber 164,22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.09.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie aus.

