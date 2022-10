Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 29,49 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 29,15 EUR. Mit einem Wert von 29,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 5.471 Aktien.

Bei einem Wert von 135,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2021). Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 78,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 28,66 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,90 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.11.2022 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Varta rechnen Experten am 15.11.2023.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

September 2022: Experten empfehlen Varta-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Varta-Aktie tiefrot: Varta-CEO Schein tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Varta-Aktie -34 Prozent: Varta senkt Prognose erneut

