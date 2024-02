Varta Aktie News: Varta am Nachmittag stärker

So bewegt sich Varta

Die Aktie von Varta zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 17,32 EUR zu.

Um 15:44 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 17,32 EUR. Bei 17,81 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,15 EUR. Bisher wurden heute 82.850 Varta-Aktien gehandelt.

Bei 30,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Varta-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,29 EUR US-Dollar umgesetzt.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,260 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

