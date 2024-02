Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Varta zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Varta konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 17,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Varta-Aktie bei 17,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.331 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,16 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 02.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 EUR je Varta-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,260 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

