Varta Aktie News: Varta verbilligt sich am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,3 Prozent auf 20,01 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 19,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,28 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 16.246 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 357,07 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,90 EUR am 12.05.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 0,55 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,00 EUR.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 15.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 3,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie steigt leicht: Umsatzung von Stellenabbau bei Varta laut IG Metall weiter unklar

So schätzen die Analysten die Varta-Aktie im April 2023 ein

Varta-Aktie tiefrot: Varta will nach deutlichem Verlust Hunderte Stellen abbauen zwecks Kosteneinsparungen

