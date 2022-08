Varta Aktie News: Varta am Freitagvormittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,9 Prozent auf 80,40 EUR. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 80,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.370 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 163,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 50,83 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 67,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 18,44 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,20 EUR an.

Am 12.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 204,30 EUR eingefahren.

Varta wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 15.11.2023.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Varta ein EPS in Höhe von 3,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com