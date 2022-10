Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 28,68 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 28,46 EUR. Bei 28,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.088 Stück gehandelt.

Am 30.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 78,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (28,46 EUR). Abschläge von 0,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,00 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 204,30 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Varta ein EPS in Höhe von 3,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com