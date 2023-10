Varta Aktie News: Varta gibt am Donnerstagnachmittag ab

Kurs der Varta

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Varta. Das Papier von Varta befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 17,94 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Varta-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 17,94 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 17,88 EUR. Bei 18,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.678 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2022 bei 33,87 EUR. 88,85 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 29,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 20,80 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 185,29 EUR im Vorjahresquartal.

Die Varta-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Am 12.11.2024 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,010 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

