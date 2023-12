Varta Aktie News: Varta tendiert am Dienstagmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 19,89 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie musste um 11:41 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 19,89 EUR abwärts. Die Varta-Aktie sank bis auf 19,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.676 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von 52,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 43,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,00 EUR aus.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Varta dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,260 EUR je Varta-Aktie stehen.

