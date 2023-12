Varta Aktie News: Varta am Nachmittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 20,03 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Varta-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:42 Uhr bei 20,03 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 20,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 19,80 EUR. Mit einem Wert von 20,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.202 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 30,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 51,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 30,98 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 EUR.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Varta-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,260 EUR je Varta-Aktie belaufen.

