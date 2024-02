Varta Aktie News: Varta am Mittag kaum verändert

Blick auf Varta-Kurs

Die Aktie von Varta hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Varta-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 17,47 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:46 Uhr bei der Varta-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 17,47 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Varta-Aktie bei 17,53 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,29 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.512 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,44 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 26,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 13.05.2022. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte Varta die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Aktie ausweisen dürften.

