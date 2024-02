Varta Aktie News: Varta am Dienstagnachmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 17,06 EUR.

Die Varta-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 17,06 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 17,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.431 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. 77,66 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 02.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,00 EUR je Varta-Aktie an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Varta dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,260 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

