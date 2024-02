Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Dienstagvormittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 17,41 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 17,41 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,37 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,37 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 372 Varta-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2023 bei 13,83 EUR. Abschläge von 20,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Varta-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 20,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie verdient. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Varta-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Varta-Aktie.

