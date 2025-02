Varta Aktie News: Varta am Vormittag tiefer

Blick auf Varta-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 0,701 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Varta befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 0,701 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 0,700 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 0,745 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.928 Stück gehandelt.

Am 15.02.2024 markierte das Papier bei 17,560 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 2.404,993 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 0,700 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 0,143 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Varta seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,50 EUR je Varta-Aktie an.

Varta gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Varta am 27.03.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,295 EUR je Varta-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie bricht ein: Aktionärsschützer ziehen mit dem Fall Varta nach Karlsruhe

Varta-Aktie tiefrot: Gericht billigt Varta-Sanierung endgültig - Aktionäre verlieren alles

Die größten Kapitalvernichter 2024