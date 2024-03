Varta Aktie News: Varta am Vormittag nahe Vortagesniveau

Kursverlauf

Die Aktie von Varta zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Varta-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,25 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Varta-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,25 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,31 EUR. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,18 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.805 Varta-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,68 EUR) erklomm das Papier am 16.03.2023. 94,69 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 13,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,31 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Varta-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,75 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,468 EUR je Varta-Aktie.

