Varta-Aktie aktuell: Varta mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Varta konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 121,10 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 122,90 EUR zu. Bei 118,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 57.301 Aktien.

Bei 181,30 EUR erreichte der Titel am 28.01.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Bei 68,15 EUR fiel das Papier am 16.04.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00 EUR an. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,83 EUR je Varta-Aktie.

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre hauptsächlichen operativen Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. Als einer der zwei weltweit größten Hersteller von Mikrobatterien für Hörgeräte (gemessen am Produktionsvolumen) ist die VARTA Microbattery GmbH ein Pionier im Mikrobatteriesektor. Die Mikrobatterien für Hörgeräte werden unter der Marke power one sowie als White Label-Produkte für führende Hörgerätehersteller und Batteriemarken produziert, verkauft und vermarktet. Daneben ist die VARTA Microbattery GmbH bestrebt, ihre Expertise im Bereich der Mikrobatterien für Hörgeräte auf den Wachstumsmarkt für wiederaufladbare Mikrobatterien für die Unterhaltungselektronik und eine Vielzahl an industriellen Anwendungen zu übertragen. Durch ihre Tochtergesellschaft VARTA Storage GmbH fokussiert sich die Gruppe auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden. Mit vier Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

