Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 24,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 25,09 EUR. Bei 24,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.630 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,66 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 73,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 26,30 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Varta am 26.04.2023 vorlegen. Am 08.05.2024 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

