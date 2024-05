Varta Aktie News: Varta tendiert am Montagnachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Varta. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 10,60 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 10,60 EUR. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 10,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 130.547 Varta-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. 127,64 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 42,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,00 EUR für die Varta-Aktie.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,95 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 236,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Varta am 15.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

