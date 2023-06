Varta Aktie News: Varta tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Varta 17,00 EUR

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 16,95 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,16 EUR an. Bei 16,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 83.902 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 21.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 91,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 439,59 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Mit Abgaben von 18,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 21,90 EUR.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Varta einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 185,29 EUR umgesetzt.

Varta wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 11.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 09.08.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,634 EUR je Varta-Aktie stehen.

