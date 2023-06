Varta Aktie News: Varta am Dienstagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Varta 17,00 EUR

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 16,69 EUR. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 16,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 143.045 Varta-Aktien.

Am 21.06.2022 markierte das Papier bei 91,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 448,16 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 13,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 17,14 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,90 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 185,29 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 11.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 09.08.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,634 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

