Varta Aktie News: Varta verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 21,83 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 21,83 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 22,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 183.057 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 82,78 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 73,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,90 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 185,29 EUR gegenüber 185,29 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 09.08.2024.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,634 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

