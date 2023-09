Varta Aktie News: Varta verbilligt sich am Mittwochmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 20,28 EUR.

Das Papier von Varta befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 20,28 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 20,28 EUR. Mit einem Wert von 20,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.877 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 69,37 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Abschläge von 31,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,010 EUR je Aktie aus.

