Varta Aktie News: Varta tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 28,27 EUR. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,27 EUR aus. Bei 28,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.700 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 79,15 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 28,00 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 0,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

