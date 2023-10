Varta Aktie News: Varta am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 17,40 EUR.

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 17,40 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 17,40 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.056 Varta-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2022 auf bis zu 33,87 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,80 EUR für die Varta-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Am 12.11.2024 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,010 EUR je Varta-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie steigt leicht: Umbau bei Varta dürfte mehrere Jahre dauern - Chef sieht erste Erholungssignale

XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün