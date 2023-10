Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 17,78 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 17,78 EUR abwärts. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 17,78 EUR. Mit einem Wert von 17,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.766 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,22 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,80 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 185,29 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,010 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

