Varta Aktie News: Varta am Mittag gesucht

Die Aktie von Varta zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 21,89 EUR.

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 21,89 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,00 EUR. Bei 21,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.670 Varta-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,87 EUR erreichte der Titel am 11.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 54,73 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 36,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,25 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Varta wird am 14.11.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,115 EUR je Aktie ausweisen dürften.

