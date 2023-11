Varta Aktie News: Anleger greifen bei Varta am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 21,87 EUR zu. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,87 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.542 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2022 markierte das Papier bei 33,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 20,25 EUR angegeben.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie generiert. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Varta wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,115 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Varta-Aktie zieht an: Varta sieht wieder Licht nach drittem Quartal

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt am Freitagnachmittag im Minus