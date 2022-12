Varta Aktie News: Varta am Dienstagnachmittag fester

Das Papier von Varta legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 29,13 EUR. Bei 29,61 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 28,33 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 249.812 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 118,60 EUR. Gewinne von 75,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,30 EUR.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 28.03.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Varta-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Hot Stocks heute: Porsche steigt auf, Varta ab - eine Analyse

Aktie der Porsche AG kommt für PUMA in DAX - Varta-Aktie steigt in SDAX ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com