Varta Aktie News: Varta am Mittwochmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 20,17 EUR ab.

Die Varta-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 20,17 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 20,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.814 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei 30,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,00 EUR je Varta-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,260 EUR je Varta-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsende leichter

Trading Idee: VARTA vor weiterem Kursrutsch?

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart schwächer