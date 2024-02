Varta Aktie News: Varta am Mittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Varta

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 16,53 EUR.

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr um 0,8 Prozent auf 16,53 EUR ab. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,80 EUR nach. Bei 16,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 122.859 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 83,36 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2023 bei 13,83 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 19,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 20,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,29 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte Varta die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Aktie aus.

