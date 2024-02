Varta Aktie News: Varta steigt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Varta. Das Papier von Varta konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 17,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 17,02 EUR. Kurzfristig markierte die Varta-Aktie bei 17,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 197.788 Varta-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 43,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 EUR.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Varta-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,260 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

