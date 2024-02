Varta Aktie News: Varta gibt am Vormittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 16,05 EUR.

Die Varta-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 16,05 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 16,05 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,61 EUR. Bisher wurden heute 33.741 Varta-Aktien gehandelt.

Bei 30,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 88,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,86 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Varta-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 EUR an.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 185,29 EUR umsetzen können.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Varta dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,260 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

