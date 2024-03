Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Varta. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 14,40 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 14,40 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 14,38 EUR. Bei 14,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 115.106 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 bei 29,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,75 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 185,29 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,468 EUR je Varta-Aktie stehen.

