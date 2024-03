Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag im Plus

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 14,77 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 14,77 EUR zu. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,79 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 3.482 Stück.

Bei 29,68 EUR markierte der Titel am 16.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Am 02.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 6,40 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,75 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 185,29 EUR gegenüber 185,29 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,468 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

