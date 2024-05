Varta Aktie News: Varta am Dienstagnachmittag gefragt

Varta im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 11,31 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 11,31 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Varta-Aktie bei 11,55 EUR. Bei 10,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 146.239 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 113,35 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 7,44 EUR. Mit Abgaben von 34,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Varta seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,00 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 236,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Varta wird am 15.05.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Varta die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

