Varta Aktie News: Varta verteidigt Stellung am Freitagmittag

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,04 EUR.

Die Varta-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,04 EUR an der Tafel. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,20 EUR zu. Die Varta-Aktie sank bis auf 21,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.046 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,78 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 275,59 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 37,27 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,90 EUR für die Varta-Aktie.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Varta am 11.08.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 09.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,634 EUR je Varta-Aktie.

