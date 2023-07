Varta Aktie News: Varta am Vormittag behauptet

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Varta. Zum Vortag unverändert notierte die Varta-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 22,02 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 22,02 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 22,11 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,87 EUR nach. Bei 22,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.686 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,78 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 275,93 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 37,22 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,90 EUR für die Varta-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,634 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

