Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 20,53 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 20,53 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 20,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.922 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 64,84 EUR markierte der Titel am 15.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 215,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,66 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 20,80 EUR angegeben.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,010 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

