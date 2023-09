Varta Aktie News: Varta am Donnerstagnachmittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 20,74 EUR zu.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 20,74 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 20,91 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,06 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 39.670 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2022 bei 64,84 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 68,01 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 33,34 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,80 EUR an.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Varta einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Die Varta-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,010 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

