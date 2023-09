Varta Aktie News: Varta büßt am Vormittag ein

Kurs der Varta

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 20,08 EUR abwärts.

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 20,08 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,06 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 955 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2022 markierte das Papier bei 64,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 222,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 13,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,010 EUR je Varta-Aktie belaufen.

