Varta Aktie News: Varta am Donnerstagmittag im Minus

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 16,99 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 16,99 EUR. Bei 16,96 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.113 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,60 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,00 EUR für die Varta-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Am 27.03.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Aktie aus.

