Varta Aktie News: Varta am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 17,23 EUR.

Um 09:02 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 17,23 EUR zu. Die Varta-Aktie legte bis auf 17,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,22 EUR. Bisher wurden heute 4.448 Varta-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 30,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 24,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Varta-Aktie.

